Premier concert et premier album pour Raumata, 15 ans

Alors qu’elle n’est encore qu’au lycée, Raumata est déjà connue à Tahiti pour ses talents de chanteuse et de musicienne. En cette fin d’année, elle s’apprête à passer deux nouvelles épreuves : son premier concert à la Maison de la culture et son premier album, avec des compositions originales en tahitien.

Plus de 30 000 personnes la suivent sur Facebook, ses vidéos YouTube sont vus des milliers de fois, et pourtant, Raumata n’a que 15 ans. Née dans une famille de musiciens, elle accompagne sur scène son père, son parrain et ses cousins depuis l’âge de 7 ans. Elle côtoie aussi des groupes tels que Manahune, Royal Band ou encore Gabilou, et il y a quelques jours, dans le cadre du festival du ukulele, Raumata a accompagné les stars hawaiiennes Aidan James et Andrew Molina. La scène, elle connaît bien, donc, mais le 13 octobre, ce sera son premier vrai concert, sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture, dans le cadre de l’initiative To’are (nouvelle vague). Te fare tauhiti nui veut ainsi donner une impulsion aux jeunes artistes qui se lancent en leur donnant la possibilité de se produire dans un cadre professionnel. Raumata est un peu stressée à l’idée de monter sur le paepae a Hiro, mais elle est prête. Lors du concert, elle chantera notamment trois titres qu’elle a composés elle-même pour son premier album.

Le concert To’are avec Raumata aura lieu le vendredi 13 octobre à 19h, sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture.

Les billets seront en vente à partir de lundi au prix de 1 000 Fcfp pour les adultes, 800 Fcfp pour les moins de 12 ans, sur place et en ligne – www.maisondelaculture.pf