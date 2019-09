Ina Pater et son époux ont démissionné de leur emploi pour pouvoir s’inscrire à l’Institut Mathilde Frébault et devenir infirmiers. S’occuper de l’autre ou « prendre soin des gens » ou même « contribuer à la voie humanitaire », c’est tout ce qui motive Ina Pater et son mari.

30 nouveaux élèves infirmiers ont été accueillis lundi matin à l’Institut Mathilde Frébault. Parmi eux Ina Pater et son mari, qui ont décidé de démissionner de leur travail actuel, elle en tant que commerciale et lui en tant que salarié dans une des banques de la place. Ina Pater raconte que cela fait deux ans que le couple essaye d’entrer dans cet institut de formation. Et après plusieurs mois de travail sans relâche, ils y sont arrivés. Ina Pater souhaite surtout pouvoir aider sa famille lorsque ces derniers sont confrontés à des problèmes de santé. Elle et son époux ont d’ailleurs déjà comme projet d’aller travailler dans les îles éloignées, comme les Marquises.

Le couple a d’ailleurs chacun de son côté quelques membres de sa famille qui travaille dans le milieu de la santé. Ces derniers les ont encouragés dans ce sens « par rapport à tout ce qu’ils nous racontent, cela a l’air d’être un travail intéressant », dit Ina Pater. Mais ce que la jeune femme devra surmonter c’est bien la mort. Elle assure qu’elle est prête.