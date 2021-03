Prolifération des animaux en Polynésie : « Notre travail commence à porter ses fruits »

« Il y a un gros problème de prise en charge des pouvoirs publics », regrette Flavie, présidente de l’association SPAP. Face à ce phénomène d’abandons d’animaux, beaucoup ont décidé de s’impliquer. Pour les bénévoles et les donateurs qui s’engagent, l’objectif est clair : « fermer le robinet ». L’association constate néanmoins une récente prise de conscience de la part des municipalités.

« Il a fallu des morts pour que les choses changent », explique Flavie Leux, présidente du Service de protection animale de Polynésie (SPAP). Elle estime que l’actualités et les récentes attaques mortelles de chiens errants dans la collectivité commencent à faire bouger les lignes. Pour Flavie, la prise de conscience doit venir des autorités mais aussi des communes. Objectif : promouvoir le respect du bien-être animal, valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville, renforcer la place de l’animal de compagnie auprès des citoyens fragilisés.

« Les choses vont dans le bons sens même si cette évolution est lente (…) Aujourd’hui, ces campagnes de sensibilisation portent leurs fruits car depuis 2018, nous procédons à plusieurs opérations de stérilisation », souligne Flavie Leux.

« Responsabiliser au maximum les propriétaires »

Afin de lutter contre l’errance animale, la commune de Faa’a a décidé de lancer une campagne pour sensibiliser la population au problème. « Nous avons constaté un accroissement du nombre de chiens errants dans la commune depuis le début de la crise sanitaire et nous voulons avant tout comprendre ce phénomène », explique Aldo Stergios, brigadier dans la police municipale de Faa’a en charge de la problématique des animaux. Une campagne de sensibilisation d’une durée de six mois qui se base sur plusieurs axes : « Identification des animaux errants, maintient des animaux dans les propriétés et processus de stérilisation ».

Aldo Stergios reconnait que c’est aussi un problème d’éducation de la part des propriétaires. « Il faut arrêter avec ça et adopter enfin un comportement d’attention et responsable ».

Un communiqué de presse diffusé mardi rappelle aussi qu’un arrêté municipal interdit depuis 2018 le fait de nourrir un chien errant et que la divagation des animaux représente une infraction passible d’une amende pour son propriétaire, tout comme l’abandon d’un animal dans l’espace public.

Pour toutes démarches et renseignements tels que la recherche d’un vétérinaire, la cellule canine au sein de la police municipale de Faa’a se tient à disposition. Il est ainsi possible de contacter le brigadier Aldo Stergios au 87 460 811 ou au 87 711 804 les lundis, mardis et jeudis de 9 heures à 15 heures ; les mercredis de 9 heures à 11 heures ; et les vendredis de 9 heures à 14 heures.