Dans une lettre ouverte « aux dirigeants mondiaux », le président du Tavini s’insurge contre les discours et annonces du One Ocean Summit concernant la Polynésie. Pour le chef de file indépendantiste, ni Édouard Fritch, qualifié de « faux président », ni Emmanuel Macron, ne sont légitimes pour prendre des décisions concernant la gestion de la ZEE polynésienne.

Après Éliane Tevahitua, élue Tavini à l’assemblée, qui qualifiait ce lundi le président du Pays de « président des riches », c’est au tour d’Oscar Temaru, président du parti bleu ciel, de fustiger le pouvoir en place. En ligne de mire : la participation d’Édouard Fritch au One Ocean Summit qui s’est tenu à Brest le mois dernier. Une « mascarade orchestrée par des pantins » estime le président du parti bleu ciel, dans une lettre ouverte « aux dirigeants mondiaux », aussi adressée à différents responsables d’organisations internationales.

L’ancien président attire une nouvelle fois l’attention sur la résolution de l’ONU datant du 13 mai 2013 réinscrivant la Polynésie française sur « la liste des territoires non autonomes à décoloniser ». Et sur des résolutions postérieures dans lesquelles l’Assemblée générale des Nations-Unies a régulièrement exhorté la France à garantir « la souveraineté permanente du peuple de la Polynésie française sur ses ressources naturelles, y compris les ressources marines et les minéraux sous-marins ». Il conclut par « l’illégitimité » d’Emanuel Macron et d’Edouard Fritch sur les questions de gestion des eaux du fenua, même si les annonces en question tendaient vers une plus grande protection de la ZEE.

Pour Oscar Temaru, le prochain sommet des océans qui se tiendra en 2023 est une manœuvre de plus de l’États français pour « ajouter un autre maillon au nouveau concept français de l’axe indo-pacifique », et pour « mettre la main sur les ressources sous-marines appartenant au peuple polynésien ». Enfin il termine en qualifiant les discours de Brest de « coup d’État économique contre son peuple », suggérant aux chefs d’État de « se replonger dans leur propre histoire pour éviter une autre prédation économique avant de venir à Papeete en 2023 ».

