Radio Tefana : le procès en appel repoussé ?

Le procès en appel de l’affaire Radio Tefana, qui devait reprendre lundi 15 février, pourrait être repoussé, vraisemblablement au mois d’octobre.

La cour d’appel, qui devait examiner l’affaire Radio Tefana à partir de lundi prochain et durant toute la semaine, s’apprêterait à repousser l’audience. En cause, la quatorzaine qui vient d’être réinstaurée, et qui ne permettra pas à Me Koubbi, l’un des avocats d’Oscar Temaru, de venir plaider à Papeete.

Selon nos informations, la date prévue serait à présent en octobre prochain.

Pour rappel, en novembre dernier, ce procès en appel avait été suspendu après les accusations « d’interférence » dont se serait rendu coupable le procureur de la République Hervé Leroy, lors d’une demande de sursis à statuer. Les avocats de la défense souhaitaient que soient d’abord rendues les conclusions de l’enquête préliminaire initiée par le procureur, sur le financement par la mairie de Faa’a, au titre de la protection fonctionnelle, de la défense d’Oscar Temaru en première instance. Ils avaient introduit à la Cour de Cassation une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, requête qui fut rejetée, permettant à la cour d’appel de programmer la reprise des débats au 15 février 2021. Mais c’était sans compter les mesures sanitaires renforcées que la Polynésie connaît aujourd’hui.