Radio Tefana : le procès en appel renvoyé au 15 février

En attendant la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui doit se prononcer soit pour le renvoi de l’affaire dans sa continuité, soit pour le dépaysement de l’affaire, si elle va dans le sens de la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par les avocats de Radio Tefana, le procès en appel a été renvoyé au 15 février.

C’est un Oscar Temaru détendu, jouant du ukulele dans la salle des pas perdus, qui s’est présenté ce lundi au tribunal de Papeete, pour assister à la reprise des débats de l’affaire Radio Tefana. Une audience qui n’a duré que quelques minutes, le temps pour la juge d’aller dans le sens de l’avocate générale qui a estimé qu’il fallait laisser le temps à la Cour de cassation de se prononcer sur le fond de la requête en renvoi déposée par les avocats. Ainsi le procès en appel de Radio Tefana a été renvoyé au 15 février.

Pour rappel les avocats de la défense avaient déposé, dans la nuit de mercredi à jeudi, une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Une requête en suspicion légitime due, selon Me Millet, « aux interférences du procureur de la République dans ce dossier. En amont de ce dossier, pendant, avec une enquête ouverte prématurément sur la défense et son financement, alors que le procès était en cours, et en plein procès avec une intervention dans le bureau de la présidente alors qu’elle était en train de délibérer. »

Pour l’heure, deux possibilités cohabitent, soit la Cour de cassation décide de renvoyer l’affaire dans la continuité de ce qui a été commencé, c’est-à-dire reprendre les débats là où ils ont été interrompus. Soit elle fait droit à la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et à ce moment-là, elle désignera une autre juridiction, « C’est-à-dire soit Nouméa, soit Paris » précise Me Dubois.