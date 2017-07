Rete Ebb maître du Super Aito

Rete Ebb remporte l’édition 2017 du Super Aito qui s’est déroulée samedi à la marine de Tehoro, à Mataiea, en devançant Manutea Millon et Kevin Céran Jerusalémy sur la deuxième étape. Désormais quadruple vainqueur de la compétition, il ajoute cette victoire au Super Aito à celles de 2011, 2013 et 2014 !

Le Super Aito 2017 s’est déroulé samedi à la marina de Tehoro, à Mataiea. La matinée a été dédiée à la première étape du Super Aito. Et ce sont finalement 114 rameurs qui se sont lancés pour un premier parcours de 9 km dans le lagon. Une étape a remportée par le champion du monde de V1 en titre, Kevin Céran-Jerusalemy. Rete Ebb, qui allait devenir l’homme de la journée, s’est classé 4ème, à 10 secondes de KCJ.

Dans le courant de l’après-midi, le temps s’est gâté et le deuxième parcours a dû être modifié. A cause d’un vent puissant, pas d’étape au large pour les rameurs, mais le même parcours que le matin. La boucle effectuée le matin même dans le lagon devait être effectuée à trois reprises pour arriver aux 27 km de la deuxième étape. Les rameurs se sont lancée dans cette ultime étape qui s’est montrée pleine de rebondissements. Plusieurs fois, l’ordre de la tête de course a changé. Finalement, c’est Rete Ebb qui a franchi en premier la ligne d’arrivée, suivi de Manutea Millon et Kevin Céran-Jerusalemy. Le jeune rameur, originaire de Mataiea, parle d’une course avec des conditions idéale pour un barreur, poste qu’il occupe d’ordinaire dans son équipe, EDT va’a.

Rete Ebb a confié qu’il consacrerait les prochains mois à sa préparation pour les courses de Stand Up Paddle et pour la Hawaiki Nui 2017.

Un coup dur pour Kevin Céran-Jerusalemy

Après avoir réalisé un quadruplé pour le Te Aito et avoir remporté la première étape du Super Aito, cette troisième place est un coup dur pour Kevin Ceran-Jerusalemy. Le jeune homme a d’ailleurs voulu poser une réclamation pour « le manque de fairplay des bateaux suiveurs ». Une demande qui n’a pas été prise en compte.

Au classement général, Rete Ebb se classe donc premier, devant Kevin Céran-Jerusalemy et Manutea Millon.