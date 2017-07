Podium historique de Tahiti au Tour de France à la voile

Le 40ème Tour de France à voile s’est terminé samedi à Nice avec une Super Finale. L’équipage tahitien mené par Teva Plichart est arrivé 3ème de cet ultime acte et s’est classé 2ème au classement général.

Le tour de France à voile s’est terminé samedi à Nice. Ce jour de finale a offert des conditions idéales pour la course : une belle mer, un grand soleil et un bon vent. Les huit premiers du classement général se sont affrontés sur cette étape et même si le Team Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains avait déjà assuré sa première place suite à sa victoire du raid côtier qui s’est déroulé vendredi, les sept autres équipages ont pu prétendre aux deux autres places du podium.

Suite à un départ volé du Team SFS qui a mené l’équipage de Trésors de Tahiti de 7 points, l’équipage tahitien a terminé 3ème de la course, derrière Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Beijaflore. Grâce à cette victoire, Trésors de Tahiti se classe 2ème du classement général. Une grande première pour Tahiti qui n’avait jusqu’alors jamais été sur le podium de cette compétition nationale du Tour de France à voile.

Le Président du Pays, Edouard Fritch, ainsi que l’ensemble du gouvernement a, par ailleurs, salué cet exploit sportif. Ce résultat a permis de montrer que « les Polynésiens excellent dans les sports nautiques, et ce même loin de nos îles ». De plus, la participation de l’équipage polynésien « a permis d’assurer la promotion de la Polynésie, à la fois auprès du public suivant la course, que par le biais des médias relatant la compétition ».