Réunion de pâtissiers sous le soleil

Trois anciens participants à l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 sont réunis depuis vendredi à Tahiti. Maheata, Marianela et Charles vont pâtisser à six mains pour le plus grand plaisir des gourmands polynésiens.

Marianela, Charles et Ava sont arrivés vendredi matin à Tahiti pour un séjour de plus d’une semaine. À l’origine de cette venue, Maheata Banner, la première candidate polynésienne à l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6. « Je suis très heureuse et surtout très contente de leur faire découvrir notre beau pays parce que c’est quelque chose que je leur avais promis, j’ai tenu ma promesse et ils sont là », se réjouit Maheata. Un plaisir largement partagé par ses deux acolytes, comme le dit Charles : « C’est génial, on remercie énormément Maheata, elle a beaucoup travaillé pour que l’on soit là, on est fier d’elle, on vit déjà des moments incroyables depuis 4 jours. Et on va pouvoir partager un peu de que l’on aime, la pâtisserie, avec les gens de Tahiti et ça va être incroyable ». Si aucun des trois n’a remporté le titre de meilleur pâtissier, ils ont en tout cas gagné une belle amitié.

Mais il ne s’agit pas que de retrouvailles mais aussi et surtout de travail. Les trois pâtissiers vont proposer des master class aux amateurs et passionnés de pâtisserie. D’ailleurs il reste encore de la place pour les ateliers du jeudi 12 et vendredi 13 à la pâtisserie Les rêves de Lucie. Pour ceux qui aiment simplement se régaler, deux rendez-vous sont à noter dans les agendas : jeudi 12 au soir au restaurant Le Carré, dîner gastronomique, et dimanche 16 juin tea time dans les jardins du Tahiti Ia Ora Beach Resort. Les pâtissiers se sont appliqués à travailler les saveurs locales.

Pratique :

Informations au 87 75 27 55 au par mail à [email protected] ou sur la page Facebook du même nom.