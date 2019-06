Une institutrice condamnée pour avoir renversé un enfant à vélo

Une institutrice a été condamnée mardi matin à un an de prison avec sursis pour avoir renversé un enfant à vélo à Punaauia en décembre dernier. Son permis lui a également été retiré pendant un an.

Le 14 décembre dernier, cette quadragénaire, institutrice à l’école 2+2=4, avait pris le volant après un repas bien arrosé avec ses collègues juste avant les vacances de Noël. En sortant de la pension Armelle à Punaauia, l’institutrice n’avait pas vu l’enfant à vélo sur la piste cyclable et l’avait heurté. Le jeune cycliste, âgé de 12 ans, avait alors perdu l’équilibre et chuté sur la route principale. Un bus, qui passait à ce moment, n’avait pas pu l’éviter et avait roulé sur sa jambe. Résultat, une fracture ouverte du tibia et 120 jours d’ITT pour l’adolescent. L’institutrice avait été contrôlée à 0,45 mg par litre d’air expiré. Cette dernière avait affirmé avoir bu l’équivalent d’une bouteille de vin blanc durant l’après-midi mais « qu’elle se sentait bien ». Devant les gendarmes, l’institutrice avait fait part de ses regrets et de sa volonté d’assumer ses responsabilités.

Absente à l’audience, son avocat a tout de même indiqué que depuis l’accident, qui l’avait beaucoup choqué, elle avait été placée en arrêt psy.

Le tribunal correctionnel l’a finalement condamnée à un an de prison avec sursis, un an de retrait de permis et d’interdiction de le repasser.