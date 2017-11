Reynald Temarii sorti de garde à vue, des témoins entendus à Papeete et Nanterre

L’ancien directeur de la Fédération tahitienne de football et membre du comité exécutif de la Fifa, Reynald Temarii, est sorti mercredi soir à 20 heures de garde à vue. Au moins trois de ses proches ont été entendu jeudi comme simples témoins par les enquêteurs à Papeete et à Nanterre.

Les investigations du parquet national financier se poursuivent dans l’affaire de l’attribution des mondiaux de football 2018 et 2022. La garde à vue de l’ancien membre du comité exécutif de la Fifa, Reynald Temarii, a pris fin mercredi soir à 20 heures à Papeete. Les enquêteurs de l’Office centrale de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales l’ont interrogé pendant près de onze heures. Selon les informations de Radio 1, jeudi au moins trois proches de Reynald Temarii ont été auditionnés par les enquêteurs, mais en tant que simples témoins. La plupart des auditions ont eu lieu à la DSP à Papeete, sauf pour l’une des auditions qui s’est déroulée directement à l’office centrale de lutte contre la corruption à Nanterre.

Toujours selon nos informations, les enquêteurs cherchent à connaître les conditions exactes dans lesquelles ces proches ont pu aider Reynald Temarii à régler ses frais de justice pour la commission de discipline de la Fifa en 2010, avant que le Qatari, Mohamed Bin Hammam, ne couvre ces frais à hauteur de 36,3 millions de Fcfp.