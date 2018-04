Ronald Terorotua repose à Maatea

Le fondateur de la confédération syndicale O oe to oe rima, ancien élu et PCA de la CPS, Ronald Terorotua, a été accompagné dans sa dernière demeure lundi matin à Maatea sur l’île de Moorea. Famille, frères de lutte et amis ont tous voulu lui rendre un dernier hommage.

Près d’une centaine de personnes étaient présentes lundi matin à Moorea pour accompagner le syndicaliste Ronald Terorotua vers sa dernière demeure. Le fondateur de la confédération O oe to oe rima a été inhumé chez lui à Maatea. Le président du conseil d’administration de la CPS, Ronald Blaise, était présent. Dans son hommage, il a rappelé qu’il avait connu le syndicaliste il y a 25 ans. « On s’est toujours bien entendus. Il était ouvert. Moi, ce qui va me manquer, c’est sa voix. Car elle est bien spéciale. Il s’emportait lors de nos réunions, mais deux minutes après il souriait. »

Son frère de lutte, Hiro Tefaarere, était lui aussi présent. Il a rappelé que lors de la création de A ti’a i mua : « Ronald était le premier à me suivre (…). Il a été dans tous mes combats, dans toutes les luttes toujours pour améliorer le quotidien du plus petit, de l’exclu. (…) Sans A ti’a i mua, jamais il n’y aurait eu de PSG ». L’occasion pour l’ancien syndicaliste de rappeler les liens familiaux existants entre Ronald Terorotua, les Pomare, les Haereraaroa, les Tefaatau, les Tefaarere et regrette que le « colonialisme » les avait « divisés ».

Les responsables de O oe to oe rima, comme son secrétaire général Atonia Teriinohorai, son adjoint Tunia Terevaura, ainsi que leurs adhérents ont rendu un dernier hommage à leur leader et entonné une chanson de Bobby Holcomb : « O oe to oe rima ». Tunia Terevaura affirme « qu’en tant qu’apprenti et élève de Ronald, ils ont énormément appris auprès de lui ».

Ce week-end, le président de l’assemblée, Marcel Tuihani, a envoyé un communiqué pour indiquer qu’il garderait « le souvenir d’un homme simple au franc parler, d’un homme de conviction porté par des valeurs et le sens de l’intérêt général ».