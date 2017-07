Les bloqueurs de la route traversière définitivement condamnés

La Cour de cassation a rejeté la semaine dernière le pourvoi de Timi Bennett et l’a condamnée définitivement à huit mois de prison avec sursis pour « entrave à la circulation » pour le blocage de la route traversière à Mataiea.

Après plusieurs années de procédures et de tensions à Mataiea autour du blocage de la route traversière menant au lac Vahiria, la Cour de cassation a condamné définitivement la semaine dernière Timi Bennett pour « entrave à la circulation ». Pendant une dizaine d’année, la famille Bennett a empêché la circulation des véhicules dans la vallée au moyen de portails, de chaînes ou même de véhicules pour bloquer la route. Au cœur du problème, la terre Hinano dont la propriété est revendiquée par la famille depuis le début des années 2000 et qui était auparavant ouverte à la libre circulation.

Pour la Cour de cassation, les consorts Bennett « ne justifient d’aucun titre » et « l’ouverture de cette voie à la circulation publique est démontrée par les investigations menées dans le cadre de l’enquête ». « Le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique, jusqu’à l’installation de la famille Bennett dans la vallée au début des années 2000, après que la piste fût créée. Elle était utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par des guides touristiques« .