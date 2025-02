Rugby : Teiva Jacquelain enfin de retour

L’ancien international français de rugby à VII, passé par le monde professionnel à XV, n’avait plus foulé les terrains depuis une grave blessure avec Bayonne en décembre 2022. Le colosse de 30 ans vient de regoûter à la compétition, avec le RC Vannes, à l’occasion des finales du Supersevens Rugby, le championnat de France de rugby à VII. Son équipe a terminé 6e.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en décembre 2022 lors d’un match de Coupe d’Europe, quelques jours après avoir appris que son contrat professionnel ne serait pas renouvelé avec Bayonne (Top 14) le rugbyman tahitien Teiva Jacquelain a entrepris une longue traversée du désert pour revenir au plus haut niveau. Il s’est notamment ressourcé à Tahiti, où il s’est impliqué auprès du RC Pirae et de la fédération.

Ce week-end, l’ancien international français de rugby à VII (37 sélections), qui, avant sa blessure, faisait partie du groupe retenu pour préparer les Jeux olympiques de Paris 2024, a fait son grand retour sur les terrains. C’est le RC Vannes, club breton, qui lui a redonné sa chance, en l’intégrant à son équipe pour participer au tournoi finale du Supersevens Rugby, le championnat de France à VII. « Il a la volonté de montrer qu’il n’est pas mort et qu’il en a encore sous sous le pied. Il a toujours des qualités naturelles de puissance qu’il ne perdra jamais », justifiait l’entraîneur du club, Sacha Valleau, au moment d’évoquer ce renfort dans les colonnes du Télégramme.

« J’ai gardé une certaine discipline et un travail acharné, c’est en moi, il fallait que je me relève de cet épreuve. Mon genou va bien, ça a été une longue traversée du désert, humblement il y en a peu qui seraient revenus », soulignait Jacquelain en décembre au micro de France Bleu Pays Basque. Celui-ci voyait en ce tournoi l’opportunité de « remettre un pied dans le circuit, montrer que je vais bien » et « déjà une énorme victoire de remettre les crampons, revenir au haut niveau ».

Samedi, le Tahitien passé par Pirae, Grenoble, Mont-de-Marsan et Bayonne a donc fait plusieurs apparitions, avec un important bandage au genou, sur la pelouse de la Défense Arena : après une courte défaite en quarts de finale contre le Racing 92, les Vannetais ont ensuite remporté leur premier match de classement contre Monaco (33-26) avant de perdre le second face à Montpellier (29-7), pour finalement terminer à la 6e place, sur 16, du championnat. Avec ce retour, Teiva Jacquelain espérait taper dans l’œil d’un club à XV. À 30 ans, il lui reste encore quelques belles années devant lui.