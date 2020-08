Shell Va’a domine la Vodafone Channel Race

Du très beau spectacle, mais peu de surprises à la Vodafone Channel Race. La première édition de cette course en V6 avec changement de rameurs, a été largement dominée, ce samedi, par Shell Va’a, qui a parcouru les 70 km entre Tahiti et Moorea en 5 heures et 25 minutes. A plus de 11 minutes derrière, l’équipage Air Tahiti, suivi de près par Manihi Va’a et la Team OPT.

Shell Va’a partait ultra-favori, et l’équipage n’a pas déçu. Lors du départ de Aorai Tini Hau, marqué par plusieurs collisions, c’était pourtant Team OPT et Air Tahiti qui semblaient être en jour de forme. Mais après une bataille difficile jusqu’à la passe Taaone puis vers la pointe Vénus, la pirogue jaune a pris la tête de la course, moins d’une heure après le départ. Et n’a plus jamais lâché. L’équipage de David Tepava, qui n’a pas quitté son poste en 5 heures et 25 minutes de course, a fait la différence, au surf, jusqu’à Moorea. Mais le coach et pēperu a fait en sorte de « calmer » ses rameurs pour s’économiser pour la très difficile traversée retour, avec un vent puissant, des vagues de côtés, puis de face entre To’ata et la ligne d’arrivée, à Taaone. « On y a laissé un peu de plumes », reconnait le sportif au micro de TNTV à l’arrivée.

Les autres places du podium auront été beaucoup plus disputées, Air Tahiti réussissant à faire la différence dans les derniers kilomètres. L’équipe finit en 5h37, contre 5h39 pour Manihi Va’a, qui réalise elle aussi une impressionnante fin de parcours. Malgré l’alerte épidémique qui a privé cette première édition d’une foule au départ et à l’arrivée, la Vodafone Channel Race a été très suivie, en direct sur les deux chaînes du Pays et sur Facebook. L’épreuve, qui s’étend sur la même distance que la Molokai de Hawaii, a pour ambition de s’inscrire durablement dans le calendrier du Va’a. Et d’attirer, les prochaines années, des concurrents étrangers. Les responsables du groupe Moux, propriétaire de Vodafone et de Shell, ont mis en place un trophée permanent : il faudra deux années de victoires supplémentaires à Shell Va’a pour pouvoir officiellement le clamer.