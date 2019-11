SOJA planteurs de corail à Moorea

Après leur concert triomphal vendredi dernier à To’ata, les membres du groupe SOJA se sont octroyé un peu de temps libre. Ils ont été initiés au bouturage de corail par Nani Travels, l’agence pas comme les autres d’Alexandrine Wan.

Après une sortie baleines et plongée dimanche, les membres du groupe SOJA ont pris lundi la direction de Moorea pour apprendre comment on restaure un récif corallien, petit morceau par petit morceau.

C’est avec Nani Travels, l’agence de voyage créée par Alexandrine Wan, qui s’est chargée de faire découvrir au groupe ce geste qui sauve le corail. Nani Travels propose aux visiteurs des expériences de partage, entre nature et culture, pour que leurs vacances profitent aussi à l’environnement et aux communautés locales. Le chanteur de SOJA, Jacob Hemphill, s’est montré un élève très appliqué, et il est reparti avec son certificat d’adoption d’un corail de Moorea.

Toujours enthousiasmés par leurs deux derniers concerts organisés par SA Productions à Nouméa puis Papeete, les membres de SOJA ont assuré qu’ils ont donné deux des meilleurs concerts de leur carrière. Le mana, sans aucun doute. Ils ont repris l’avion mardi soir à regret, promettant de revenir au fenua l’année prochaine.