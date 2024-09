Spectaculaire accident sans blessés à Paea

Une voiture a percuté un véhicule venant en sens inverse, ce matin à Paea, avant de se retourner complètement. Les conducteurs sont heureusement indemnes.

Ce dimanche matin vers 8 heures, en face de la mairie de Paea, une collision frontale entre deux véhicules aurait pu se terminer beaucoup plus mal. L’une des voitures a fini sa course, retournée, entre la route et le rivage, mais aucun blessé n’est à déplorer. Des témoins ont indiqué que cette Polo VW avait été vue roulant très vite quelques minutes avant l’accident.