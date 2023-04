Les élèves de première année de l’École de commerce de Tahiti organisent le 11 mai prochain, un « Business to Business Stage Dating ». Objectif, proposer aux élèves de l’ECT et à ceux de POLY 3D un espace de rencontre entre les étudiants et les entreprises locales.

Une mise en situation. C’est ce que les étudiants de première année de commerce à l’ECT veulent proposer – lors d’une journée « Business to Business Stage Dating » – à leurs camarades du campus de la CCISM. Un campus qui comprend les élèves de l’ECT, mais aussi ceux de l’école POLY3D. Les étudiants de ces deux formations professionnalisantes « ne rencontrent pas de difficultés particulières pour trouver des stages en entreprise » selon Odile Tcheou, responsable des études à l’ECT. Les offres de stages seraient d’ailleurs supérieures aux demandes et l’objectif serait surtout de pousser les étudiants à se valoriser et à promouvoir leurs compétences face aux employeurs. « C »est plutôt une mise en situation. Je dirais même un jeu de rôles, explique encore Odile Tcheou. Je demande aux étudiants de prendre leur bâton de pèlerin et d’aller démarcher les entreprises, ça fait partie pour moi de l’apprentissage« .

Lors de cette matinée du 11 mai, les étudiants rencontreront donc, à l’image des « job dating », les représentants d’entreprises locales. Ils se retrouveront autour d’une table et auront quelques minutes pour convaincre les recruteurs de leur signer une convention de stage.