Stéphane Plazza défie Vaimalama et Sylvie Tellier au « challenge du flamant rose »

Stéphane Plazza s’initie à l’art du costume végétal…

L’animateur de télévision, qui passe quelques jours en Polynésie après avoir co-présenté la soirée d’élection de Miss Tahiti la semaine dernière, s’affiche sur Instagram, allongé sur une bouée géante en forme de flamant rose, avec pour seul maillots quelques fleurs stratégiquement disposées. Stéphane Plazza donne l’explication dans la légende de la photo : il lance un défi.

« @marinelorphelin_off @sylvietellier@vaimalamachavesoff et @leianafaugerat , je n’ai qu’une seule parole …Vous avez demandé le lâcher prise sur une photo en Polynésie : et bien voilà … Le flamant rose … rose symbole de l’amour et flamant symbole de marginalité, d’émotivité de jeunesse et de bonheur. Vous savez pourquoi le flamant est rose ? C’est parce qu’il mange beaucoup de crevettes roses 😜 bon ok carton jaune je le mérit . Et maintenant à vous de relever le challenge du flamant rose en taguant @stephaneplaza.off «

Pour l’instant, aucune des quatre n’a relevé le gant.