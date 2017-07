Super Aito : 111 athlètes à Mataiea

La 25ème edition du Super Aito aura lieu samedi à Mataiea. Pas moins de 111 athlètes du fenua et du Pacifique s’affronteront sur une course de plus de 36,7 km en deux étapes.

La pointe de Tehoro de Mataiea sera l’arène du combat de titans du Super Aito ce weekend, en raison des travaux en cours à Taaone et à la pointe Vénus. Une course en deux étapes est prévue. Le départ de la première étape est prévu pour 9 heures avec un parcours court (9,7 km) uniquement dans le lagon de Mataiea. La seconde étape est programmée pour 13h30 et comprend un parcours long (27km) avec une sortie en haute mer qui peut être dangereuse par mauvais temps. Le comité organisateur Te aito events prévoit de modifier le parcours si nécessaire.

Près de 111 athlètes vont se disputer le titre de Super Aito dont 79 open men, 22 masters et 10 juniors. Tuteari Hoatua, vainqueur l’an dernier en junior, concourra en open cette année. Steeve Teihotaata sera également au rendez-vous avec Kevin Céran Jerusalémy, Yohann Cronstead, Ami Damas, Rete Ebb et Manutea Owen. Près de sept étrangers de Nouvelle-Zélande, Rapa nui, Hawaii et Nouvelle-Calédonie se mesureront aux athlètes de fenua. Le meilleur chrono cumulé de la course en deux étapes sera sacré Super Aito. Les cinq premiers open et les premiers junior, vétéran 40 et 50, et des îles seront récompensés par des prix allant de 500 000 à 40 000 Fcfp.

La course du Super Aito sera diffusée en live vidéo dès 9h30 samedi sur les pages Facebook de Radio 1, Te Aito events, Netfenua, TBS5 et TNTV.

Programme

7h30 : Emargement

8h15 : Discours du tavana

8h30 : Echauffement

9h : Départ de la première étape (9,7 km)

11h : Classement provisoire

12h30 : Emargement

13h : Echauffement

13h30 : Départ de la deuxième étape (27 km)

17h30 : Remise des prix