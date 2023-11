Tahiti 2027 : le surf, le cyclisme ou le badminton feront leur retour aux Jeux du Pacifique

Alors que les Jeux du Pacifique 2023 se poursuivent aux îles Salomon, ceux de 2027 prévus à Tahiti se préparent en coulisses. Cette semaine, le Conseil des Jeux a entériné les sports optionnels qui seront à l’affiche de la prochaine édition. Il s’agit du surf, de la lutte, du badminton, du squash, du tir sportif, du cyclisme et de la force athlétique.

Six sports vont faire leur retour aux Jeux du Pacifique de Tahiti en 2027, après une plus ou moins longue absence. Des sept sports additionnels choisis par le COPF et validés par le Pacific Games Council, seule la force athlétique figure au programme de l’édition 2023, qui se poursuit aux îles Salomon. Pour être inscrit au programme des Jeux, un sport optionnel doit rassembler au minimum six pays.

Le grand retour du cyclisme et du surf

Le cyclisme n’était plus présent aux Jeux depuis ceux de Fidji en 2003. À l’époque, seules des épreuves féminines avaient pu avoir lieu, avec notamment une médaille d’or pour la Tahitienne Kylie Vernaudon. La discipline, qui était inscrite au programme des Jeux de 1995, pourrait présenter différentes épreuves en 2027, aussi bien sur route que sur piste et en BMX. Charge à la fédération tahitienne de peaufiner le programme.

Concernant le surf, il faut remonter aux Jeux de Nouméa en 2011. A l’époque, Tahiti avait remporté deux des trois médailles d’or mises en Jeux, avec les titres de Jocelyn Poulon en shortboard et de Heifara Tahutini en longboard.

Le badminton plutôt que le handball

De son côté, le squash était présent sans discontinuer de 1979 à 1991 avant de faire son retour en 2011, 2015 et 2019. Mais la discipline de raquette n’avait pas été retenu par les Salomonais pour 2023.

Même chose pour le badminton, absent cette année. En 2019, Tahiti avait terminé meilleure nation des Jeux dans la discipline, avec trois médailles d’or récoltées sur six possibles et huit médailles au total. Pour 2027, le badminton était en concurrence avec le handball, sport jamais inscrit au programme des Jeux, mais l’organisation tahitienne n’a pas obtenu l’assurance de pouvoir rassembler les six équipes nécessaires, ce sport étant encore assez confidentiel dans le Pacifique.

La lutte, elle, est apparue beaucoup plus rarement aux Jeux du Pacifique (1999 et 2007). Enfin, le tir sportif fait son retour après avoir été écarté par les îles Salomon cette année. Présente sept fois aux Jeux, la discipline y était bien installée jusque là, avec une présence sans discontinuer de 2003 à 2019.

Enfin, bien que sport optionnel, la force athlétique a systématiquement été retenue depuis 2003.

17 sports obligatoires

Ces disciplines viennent s’ajouter aux 17 sports obligatoires, à savoir le tir à l’arc, l’athlétisme, le basket-ball, la boxe, le football, le golf, le judo, le va’a, le rugby à VII, la voile, la natation, le tennis de table, le taekwondo, le tennis, le triathlon, le volley-ball et l’haltérophilie.

Exit donc le bodybuilding, le cricket, le hockey, le karaté, le netball, le rugby à 9 ou le touch-rugby, présents cette année aux îles Salomon.