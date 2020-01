Teura Tarahu se relance dans la course à la mairie de Faa’a

La représentante Tapura à l’assemblée, et membre du conseil municipal de Faa’a, hisse les couleurs jaune et vert de sa liste Tamarii Faa’a I’oa.

Elle a donné ce matin sa première conférence de presse pour annoncer sa candidature, en tête de la liste Tamarii Faa’a I’oa, entourée de quelques uns de ses colistiers issus de la société civile. C’est la seconde fois que Teura Tarahu porte une liste aux élections municipales. Élue en 2008 sur la liste Tavini, elle avait démissionné du conseil municipal pour se présenter seule en 2014. Arrivée en 3e position, ses 890 voix lui avaient permis de retrouver un siège au conseil municipal. Elle repart avec l’espoir de faire mieux cette année.

Teura Tarahu est donc la seconde candidate à Faa’a issue du Tapura, puisque Jean-Christophe Bouissou s’est déclaré lui aussi il y a quelques jours. Quant à savoir quelle est la position d’Édouard Fritch, Teura Tarahu estime que ce n’est pas un problème : « Ce sont les communales, et j’estime que chacun a le droit de se présenter pour les communales. Les élections communales sont différentes, je cours pour ma commune avant tout ».

« Je pense que je ferai plus de voix (qu’en 2014, ndlr) parce que j’ai toujours tourné dans la commune, j’ai plus de notoriété. » La liste Tamarii Faa’a I’Oa de 35 candidats est complète et sera dévoilée le 30 janvier. Son programme, dit Teura Tarahu, est axé sur l’amélioration du bien-être des familles, la jeunesse, la cohésion, le renforcement de la sécurité avec notamment la mise en place de caméras de surveillance et le traitement du problème des chiens errants.

Parallèlement, Teura Tarahu est également représentante à l’assemblée depuis 2013, membre du groupe Tapura. Elle est vice-présidente de la Commission de contrôle budgétaire et financier, secrétaire de la commission de l’Équipement et questeur de l’assemblée.

Sur le plan professionnel, Teura Tarahu a fait une carrière de 30 ans au sein de Air Tahiti. Elle a également été championne de va’a, mais ça, c’était avant : « Mon sport maintenant c’est d’aller marcher dans les quartiers ! »