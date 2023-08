Teuraiterai Tupaia médaillé de bronze aux championnats de France

Après l’argent en 2020, l’or en 2021, Teuraiterai Tupaia ajoute un troisième métal à sa collection de médailles récoltées aux championnats de France d’athlétisme. Avec un jet à 76,24 m le week-end dernier à Albi, le lanceur tahitien s’est offert le bronze au javelot.

Le concours de javelot, organisé le week-end dernier à Albi, a vu deux Polynésiens se disputer la troisième place. D’un côté le Tahitien Teuraiterai Tupaia, de l’autre le Wallisien Felise Vahai Sosaia. C’est finalement le natif de Papeete qui a lancé le plus loin, pour un peu plus d’1m50 sur son concurrent du Pacifique, avec un jet à 76m24 contre 74m85. Un peu trop court pour inquiéter Rémi Conroy (77m50) et Lukas Moutarde (77m23), mais suffisamment loin donc pour décrocher une troisième médaille nationale en quatre ans, après l’argent de 2020 et l’or de 2021.

A 23 ans, Teuraiterai Tupaia, licencié à l’Entente de Haute-Alsace depuis 2020 (dans l’est de l’Hexagone) signe ainsi son retour au premier plan dans ces championnats, lui qui avait manqué la précédente édition en raison d’une blessure à un mollet.

En juin, le Tahitien avait annoncé son intention de battre le record de France de la discipline, inchangé depuis 1989, avec une marque à 82,56m. Son record personnel, un jet à 80m86, date de 2021.

Médaillé de bronze aux championnats d’Europe Espoirs (2021), double lauréat de la Coupe d’Europe des lancers (2021 et 2022), Teuraiterai Tupaia compte également une dizaine de titres nationaux dans diverses catégories, dont trois chez les seniors. Parmi les têtes d’affiche de la discipline en France, l’ancien sociétaire de l’AS Aorai fait partie des athlètes susceptibles de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, quatre ans après avoir manqué de peu la qualification pour ceux de Tokyo.