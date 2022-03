Tiare Music Awards : qui sera l’artiste féminine de l’année ?

Plus de 30 artistes sont en lice dans six catégories pour la première édition des Tiare Music Awards qui aura lieu le 19 mars. Zoom sur la catégorie artiste féminine de l’année où Jade L, Lylia, Meari U, Raumata Tetuanui et Vaimalama Chaves sont les cinq nominées.

Pour Jade L, la musique est une histoire de famille. C’est avec son frère Dj Harmelo qu’elle se fait connaitre. Leur première chanson Hold me closer fait 100 000 vues sur les réseaux sociaux. Depuis, elle compose ses chansons et est l’auteur et l’interprète des productions musicales de son frère, et elle collabore avec d’autres artistes. On retient notamment : Mets ton masque qui fait un carton sur les réseaux sociaux, Time of our lives en collaboration avec Aremistic et Birdking, My treasure pour la Journée mondiale des océans et Tchiki avec le rappeur marquisien El sueno, les trois derniers singles sont sortis en 2021. La jeune femme a beaucoup de projets et elle se produit régulièrement sur la scène locale avec son groupe qui porte son nom et elle prépare également un nouveau clip.

Lylia est passionnée de musique et a seulement 13 ans. Depuis toute petite, elle chante à l’église et baigne dans une culture musicale : jazz, blues, soul, pop. « Mon rêve est de chanter sur les grandes scènes du monde et de partager ma musique avec le plus de gens possible. » À travers ses chansons, elle veut propager une onde de bonheur et de positivité.

Meari U est la gagnante de la Nescafé Star de 2019. Ce tremplin l’a fait connaitre et lui permet d’enregistrer un clip : Moemoeā. Mais le Covid et la crise sanitaire l’empêchent de poursuivre sa carrière. Elle n’a pas le cœur à composer ou chanter. Pendant cette pause, elle continue à travailler auprès de son père, Charles U, lui-même artiste, sur les productions paternelles. L’événement Tiare Music Awards la pousse à revenir sur scène. Aujourd’hui, elle se dit remotivée !

Raumata Tetuanui a grandi dans une famille de musiciens et de chanteurs qui se produisent sur la scène locale. C’est son père, notamment qui lui donne le goût de la musique et la forme dans cet art. Avec lui, elle apprend à jouer des instruments et même à mixer. Aujourd’hui, elle écrit et compose elle-même ses chansons et s’accompagne du piano, de la guitare ou du ukulele.

Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019, Vaimalama Chaves a marqué le public français par son franc parler et sa fraîcheur. Légèrement décalée, comparé aux habituelles Miss très modérées, elle fait un tabac sur les réseaux sociaux. Après cette année de « règne », elle se lance dans la musique et sort son album Good Vaïbes en décembre 2020, qui rassemble quatorze chansons, des reprises et des titres inédits. La critique parle d’une « voix douce et apaisante », d’une interprétation « sincère et authentique ».

Pour voter et réserver votre soirée, cliquez ici.