Tous les postes vacants de professeurs seront pourvus

Le problème des postes de professeurs vacants non pourvus dans le second degré est réglé, le vice recteur s’est engagé dans ce sens auprès de la fédération des parents d’élèves. Et si cet engagement n’est pas tenu, les parents d’élèves ont promis que la « guerre sera véritablement déclarée »

Trois jours seulement après le coup de gueule de la fédération des associations des parents d’élèves vis-à-vis du vice-rectorat, pour les postes de professeurs vacants non pourvus, des solutions ont été trouvées. En effet, une réunion entre le vice recteur et les parents d’élèves a eu lieu jeudi matin. Thème principal abordé « le blocage par le vice-rectorat des postes d’enseignants du second degré non pourvus ou non remplacés ». Au sortir de la réunion, le vice recteur « s’est engagé à pourvoir » à tous les postes. « Une grande satisfaction » affirme le président de la Fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement public (FAPEEP), Tepuanui Snow, qui appelle les parents à rester tout de même « extrêmement vigilant » quant à la tenue de ces engagements.