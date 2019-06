Au lycée Paul-Gauguin, tous les professeurs appelés pour la surveillance des examens étaient à leur poste ce lundi matin. Un soulagement pour la proviseure de l’établissement scolaire puisque personne n’a suivi l’appel à la grève.

Le lycée Paul-Gauguin fait partie des 19 centres d’examen au fenua. Et lundi matin, tous les professeurs chargés de la surveillance des candidats inscrits au baccalauréat étaient tous à leur poste. Selon la proviseure du lycée, Dalila Messeghem, ils étaient plus de 400 élèves à plancher sur leur examen lundi matin. Et comme les candidats au Bac, la proviseure était tout aussi stressée, mais pas pour les mêmes raisons, puisqu’un appel à la grève a été lancé la semaine dernière. Après avoir vérifié que tous les surveillants étaient présents, il a fallu aller distribuer les sujets afin que tous les candidats débutent leur examen à 7 heures 30.

Pas question pour Tauhiti Nena, qui surveille les examens depuis plus d’une vingtaine d’années, d’y déroger. Il était donc bien à son poste ce lundi matin.

Une autre professeure, Lenny Wong, était elle aussi à son poste ce lundi matin. Elle considère que « ce n’est pas juste qu’on ne soit pas là, mais il est vrai que les revendications sont légitimes ».

Comme l’a annoncé le ministère de l’Éducation la semaine dernière, « tout devrait bien se passer » et les épreuves du Bac auront bien lieu « quoiqu’il arrive ». Pour pallier les éventuelles absences de certains professeurs, les lycées ont eu pour consigne de « mobiliser tous les personnels disponibles ».

Le ministère de l’éducation annonce 1,3% de gréviste, soit 10 grévistes sur l’ensemble de la Polynésie et assure qu’il n’y a eu « aucune perturbation pour les épreuves du Baccalauréat« . Du côté des syndicats on assure que « les chiffres ont été pris au nouveau de toute l’éducation pour minimiser les chiffres ». De plus les syndicats indiquent qu’à leur niveau aucun des professeurs grévistes n’ont pas été convoqués.

