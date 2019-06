Air Tahiti Nui dévoile ses nouveaux uniformes

À l’occasion du salon du Bourget, Air Tahiti Nui a révélé certains des nouveaux uniformes de son personnel navigant.

Les tenues avec motifs – robes purotu (ajustées) et mamaruau (amples), chemisiers et chemises – seront portées par l’ensemble des équipages dès jeudi 20 juin. Dans un second temps, la compagnie fera aussi évoluer les tailleurs et costumes de la tenue formelle.

C’est Steeve L. qui a créé les chemises et chemisiers. Moerani Margrin a conçu les robes des hôtesses. Les motifs représentent des feuillages et des fleurs de vanille et sont déclinés en trois palettes de couleurs : mauve sur fond turquoise, noir sur fond rouge et rose sur fond jaune.

Avec communiqué