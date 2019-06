Lutte contre la dengue : traitements insecticides à Papenoo et Tiarei

Dans le cadre de la lutte contre la dengue de type 2, le CHSP (Centre d’hygiène et de salubrité publique) procèdera le mercredi 19 juin et le lundi 24 juin à des pulvérisations d’insecticide à Papenoo, Tiarei et Hitia’a, à partir de 6 heures du matin. Les traitements seront reportés en cas de pluie.

