Trois conférences sur la « convergence mobile »

Les matinées de l’e-business ont repris du service cette semaine pour un nouveau cycle de trois conférences consacrées à la « convergence mobile ». L’occasion notamment de découvrir ou d’approfondir l’utilisation des « chatbot », ces robots intelligents qui conversent avec le public sur nos différentes messageries numériques.

La sixième saison des Matinées de l’e-business s’est ouverte mardi matin au lycée hôtelier de Punaauia par la première des trois conférences consacrées cette année à la « convergence mobile ». Trois conférences pour trois invités, de marque, avec le consultant médias de Linkedin, Yannick Myrtil, le co-fondateur de Botnation.Ai, Johnathan Chemouny, et Olivier Andrieu du site consacré à l’actualité du référencement Abondance. Objectif de cette nouvelle édition des matinée de l’e-business : s’intéresser à la transformation digitale autour des nouveaux usages du téléphone mobile pour l’entreprise, comme l’explique Yannick Myrthil de Linkedin.

Le cycle de conférences reste divisé en deux parties. Une conférence gratuite le matin et des ateliers, payants, l’après-midi pour la mise en pratique. Et à cette occasion, Johnathan Chemouny évoquera mercredi matin une innovation technologique qui commence à apparaître dans les entreprises polynésiennes : le « chatbot » (à prononcer en anglais, de « chat » discuter et « bot » pour robot). Un petit logiciel, mis en place notamment depuis trois mois sur la page Facebook de Radio 1, qui permet à une intelligence artificielle de discuter en direct avec un interlocuteur à la recherche d’informations.

Toutes les informations, le programme et les inscriptions pour les matinées de l’e-business sur le site de Vittoria Conseil.