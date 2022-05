Un challenge pour « promouvoir la natation en eau libre »

L’association Tamarii Punaruu a organisé le premier tronçon du « Teoropaa Crossing Challenge » ce dimanche 22 mai – Teoropaa désignant Faaa, Punaauia et Paea. Ce sont 39 nageurs qui ont parcouru 3 fois 3 km à la nage entre Faaa et Punaauia, de 7 heures à 10h30. Un défi « pour le fun » encadré par Puatea Ellis à la demande de passionnés.

Au départ il y a un groupe de passionnés de natation qui parcourent le lagon de Punaauia tous les midis, « Lunchtime Swimming Experience ». Et puis ils ont voulu partager ce plaisir avec plus de monde et ont fait appel à Puatea Ellis, de l’association Tamarii Punaruu. C’est ainsi que la première édition du Teoropaa Crossing Challenge a vu le jour ce dimanche. Trente-neuf personnes en tout ont participé au « marathon » en eau libre, de la pointe nord de la piste de l’aéroport à Faa’a jusqu’à Taapuna. Le parcours était divisé en trois étapes d’une heure durant lesquelles ils ont parcouru 3 fois 3 kilomètres avec un premier stop face à la tour de contrôle de l’aéroport et un second face au parc Vairai. « Il n’y a aucune récompense, précise Puatea Ellis, qui est aussi éducatrice sportive en natation. C’est un dépassement de soi, pour challenger leurs capacités. Ils peuvent nager aussi loin qu’ils veulent, tant qu’ils avancent. »

Sécurité : « On ne peut pas nager n’importe où »

Si les nageurs ont fait appel à Puatea et l’association Tamarii Punaruu c’est aussi pour qu’ils mettent en place un dispositif de sécurité. Avant et pendant le parcours, l’association sensibilise les nageurs aux règles de circulation : « il y a des règles à respecter, rappelle l’éducatrice, on ne peut pas nager dans le chenal, c’est leur route, il faut se mettre sur le côté. On a de la chance avec le récif, il y a un banc de sable qui le longe et c’est ce qui permet de se reposer à tout moment et de repartir. »

Pour l’occasion Tamarii Punaruu a obtenu auprès des mairies concernées les autorisations nécessaires pour traverser le lagon. Cela permet aussi de permettre aux mairies de s’assurer que les secours sont prêts à intervenir. Aux côtés des nageurs, Tamarii Punaruu a obtenu le soutien de la fédération de natation au travers de surveillants de baignade « fraichement diplômés » et de moyens nautiques. Puatea Ellis souligne que ce dispositif est transposable et que les demandes sont les bienvenues.

C’est tout un concept que Puatea Ellis a imaginé : le Teoropaa Crossing Challenge continuera avec deux autres étapes pour parcourir les trois communes. Elle espère pouvoir développer les activités aquatiques à Punaauia avec l’association Tamarii Punaruu et pourquoi pas préparer ces nageurs à une traversée entre Tahiti et Moorea.