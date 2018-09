Un festival de musique pour les 20 ans des 3B

Les 3 Brasseurs fêtent leurs 20 ans ce week-end avec un festival de musique sur deux jours, vendredi et samedi, qui rassemblera des groupes locaux (Blues Rock Offenders, Verua et Pepena) et internationaux (King Salami & The Cumberland Three, The Portalis, et Natty Rico).

Ouvert le 13 juin 1998 à Papeete, le bar et restaurant Les 3 Brasseurs fête ses 20 ans à Tahiti cette année. Pour l’occasion, le groupe a décidé d’organiser un véritable festival de musique sur deux jours, ces vendredi 14 et samedi 15 septembre à partir de 19 heures, autour du site du restaurant sur le front de mer de Papeete. « La musique fait partie de l’esprit des 3B. On voulait offrir quelque chose à notre clientèle qui est toujours fidèle depuis 20 ans », explique la chargée de communication des 3B, Christine Casula.

La contre-allée située à côté du restaurant sera donc fermée à la circulation pour permettre l’installation d’une grande scène. Les organisateurs attendent 800 à 1000 personnes par jours. Aucune réservation n’est possible. « Les premiers arrivés seront les premiers servis », prévient Christine Casula.

Côté programmation musicale, trois groupes locaux (Blues Rock Offenders, Verua et Pepena) et internationaux (King Salami & The Cumberland Three, The Portalis, et Natty Rico) se relaieront sur scène, comme l’explique Christine Casula.

Pratique :

Entrée gratuite.

Vendredi 14 septembre à partir de 19 heures : Blues Rock Offenders, Verua et King Salami & The Cumberland Three.

Samedi 15 septembre à partir de 19 heures : Pepena, The Portalis et Natty Rico.