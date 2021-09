Un formulaire en ligne pour l’aide au logement étudiant

Un formulaire de demande en ligne est à présent disponible pour les étudiants éligibles à l’aide au logement étudiant qui souhaitent se loger dans le parc privé, pour l’année universitaire 2021-2022. Les demandes en ligne ou en version papier sont à déposer avant le 29 octobre 2021. Pour l’année universitaire 2020-2021, 411 étudiants ont bénéficié de cette aide financée par l’État à hauteur de 64 millions de francs, avec des loyers mensuels de 10 000 à 30 000 francs selon la situation de l’étudiant.

Destinée aux étudiants boursiers de l’État ou du Pays depuis 2008, l’aide au logement étudiant (ALE) est attribuée en fonction de « la tranche de sa bourse et de son loyer hors charges ». Elle s’élève ainsi à un montant compris entre 10 000 et 30 000 francs, ce qui représente un soutien non négligeable sur un budget d’étudiant. Dans son communiqué le Haut-commissariat fait état d’un budget de 64 millions de francs alloués à 411 étudiants pour l’année 2020-2021.

Nouveauté : un formulaire en ligne ALE pour l’année universitaire 2021-2022

En ce qui concerne les demandes d’ALE pour l’année 2021-2022, les étudiants qui se logeront dans le parc privé pourront faire leur demande en ligne en complétant un formulaire sur la plateforme Démarches simplifiées. Les demandes au format papier sont eux, à déposer aux guichets du pôle de la continuité territoriale. Toutes les demandes sont à rendre au plus tard le 29 octobre 2021. Pour plus de renseignements, les guichets du pôle de la continuité territoriale sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures ou joignables par mail à l’adresse suivante : [email protected]