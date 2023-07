Une baleine sauvée des filets à Rurutu, deux autres accompagnées hors de la rade de Papeete

La « saison des baleines » commence fort, avec des dizaines de rencontres décrites un peu partout au fenua. Certaines sont plus exceptionnelles que d’autres : des habitants de Rurutu ont dû intervenir pour libérer un cétacé juvénile de filets et bouées de pêche qui l’empêchait de poursuivre sa migration. Hier, c’est la brigade nautique de la gendarmerie qui a été appelée en renfort pour s’assurer qu’une baleine et son baleineau, repérés dans la rade de Papeete, trouvent leur chemin jusqu’à la passe de Taapuna. Les associations appellent à la vigilance et au respect des règles très strictes d’observation.

« La saison commence fort ». C’est le constat des associations de protection des cétacés. Certes, les premières observations de baleines à bosse dans nos eaux ont eu lieu dès la fin du mois de mai, mais ces grandes migratrices sont désormais au fenua en nombre. En témoignent les multiples rencontres décrites ces derniers jours, dont certaines sont plus exceptionnelles que d’autres. Ainsi, le 21 juillet, une baleine à bosse juvénile était aperçue près des côtes de Rurutu avec des lignes de thonier et une bouée accrochées à sa nageoire caudale. C’est un référent du réseau local d’échouage de la direction de l’Environnement, Tevai Malinowski, qui, avec son frère et un ami, sont intervenus pour tenter de la libérer. « Ils ont pris le temps d’approcher la baleine avec douceur et précaution, afin de ne pas stresser davantage l’animal déjà traumatisé », note la Diren. Après une opération délicate et minutieuse, ils ont réussi à retirer les lignes de nylon et la bouée ». Comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, les lignes avaient blessé la jeune baleine, mais « elle peut désormais continuer sa migration ».

Autre alerte lundi matin, mais du côté de Tahiti. Une baleine adulte et un baleineau sont repérés par la vigie du Port autonome dans la très fréquentée rade de Papeete. Immédiatement, l’association Mata Tohora appelle les bateaux navigant dans la zone à être vigilant et à ralentir, précisant que les deux cétacés « se déplacent entre la place To’ata et le quai au long cours » et peuvent « ressortir n’importe où ». Les ferries et navettes de Moorea sont bien sûr informées, de même que la Diren et la gendarmerie. Et ce sera bien la brigade nautique, alors en intervention dans le lagon, qui se déplacera pour « sécuriser » les deux animaux. « Après avoir longé le chenal de Papeete jusqu’à Punaauia, elles sont ressorties par la passe de Taapuna en fin de matinée », précise Mata Tohora. « Mauvaise note », en revanche pour plusieurs « bateaux suiveurs » et autres curieux qui ont « bloqué » les baleines dans la passe de Taapuna, les obligeant à faire une première fois demi-tour.

Pour rappel, les observations volontaires et la nage avec les cétacés dans les lagons sont interdites par le code de l’environnement. « Il est indispensable de comprendre que les baleines doivent pouvoir se déplacer sans obstacle pour éviter qu’elles prennent une direction qui peut leur être fatale », insiste l’association. Les règles d’observation (pas d’approche à moins de 100 mètres, limitation de la vitesse à 3 nœuds dans un rayon de 300 mètres, pas de blocage ni de poursuite des cétacés, règles spécifiques aux récifs et aux lagons…) sont à retrouver sur le site de Mata Tohora. Les prestataires de « whale watching », triés sur le volet cette année, pourront eux commencer leur activité le 1er août.