Une correction pour les Tiki Toa en ouverture du mondial

Les Tiki Toa se sont lourdement inclinés face à une Italie redoutable d’efficacité lors du premier match du groupe B de la Coupe du monde de beach soccer au Paraguay. Sous le soleil d’Asuncion, les Italiens ont été plus malins avec l’arbitrage, et ont mené tout au long de la rencontre pour s’imposer buts 12 buts à 4. Le prochain match contre le Mexique s’annonce déjà décisif. Il aura lieu samedi à 9h15 heure de Tahiti. L’Italie se positionne d’entrée comme un sérieux outsider dans ce mondial.

Les Tiki Toa prennent une claque d’entrée face à une Italie incroyablement efficace face au but. Les Italiens ont marqué 12 buts en cadrant seulement 18 frappes quand Tahiti n’a marqué que 4 buts en 27 tirs cadrés. Trop maladroits devant le but avec 62 tirs au total, les Tiki Toa sont passés à côté de leur match et ont même reçu deux cartons rouges. L’Italie marque dès le début du match et mène 4-2 à la fin du premier tiers-temps. Les Tiki Toa reviennent à 4-3 grâce à Li Fung Kuee mais le premier tournant du match intervient au milieu du deuxième tiers-temps après l’expulsion sévère d’Heiarii Tavanae pour une faute. L’Italie mène 7 buts à 3 à la fin du deuxième tiers-temps.

Li Fung Kuee redonne un dernier espoir en réduisant la marque à dix minutes de la fin du match mais l’efficacité et la malice italienne achèvent les Tiki Toa. Torohia le gardien est lui expulsé pour une faute sur Gori qui joue bien le coup en tombant. Comme un ultime symbole d’impuissance, Gori, auteur de 5 buts dans ce match, crucifie une dernière fois Tahiti d’un coup franc à la dernière seconde de jeu. Les Tiki Toa ont eu le ballon (60% de possession) mais ont été trop maladroits devant le but pour espérer l’emporter. L’arbitrage sévère n’a pas aidé et avec 11 fautes commises, Tahiti a été deux fois plus réprimandé que leur adversaire du jour.

Sur TNTV, le capitaine des Tiki Toa Heimanu Taiarui livre un constat lucide. « Le (premier) carton rouge nous a tués, les fautes sifflées contre nous aussi, et on a baissé la tête. Ils n’étaient pas forcément plus forts mais ils ont su être efficaces et pas nous ».

Naea Bennett l’entraîneur des Tiki Toa a deux jours pour remobiliser ses troupes. Tahiti affronte le Mexique samedi à 9h15.