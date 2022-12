Une nouvelle zone de pêche réglementée, « Rahui no Hitia’a », créée à Hitia’a

À la demande de la commune de Hitia’a O Te Ra, en partenariat avec l’association « Fa’ahotu ‘Ia Hitia’a », cette nouvelle zone de pêche réglementée (ZPR) s’étend sur une superficie de 244 hectares.

Elle est composée de deux sous-zones :

l’une de 132 hectares qui borde le littoral, dénommée « Mahateaho », au sein de laquelle sont désormais interdites la pêche au filet, à l’exception de la pêche des « ‘ouma » avec une senne de plage et celle des « ina’a » avec une épuisette, la pêche au fusil entre 18H et 6H du matin et la pêche des oursins ;

l’autre de 112 hectares qui comprend le récif barrière et la passe de la boudeuse, dénommée « Tapora », où toute pêche est interdite.

Porté avec l’assistance technique de la Direction des ressources marines, ce projet a fait l’objet d’un long travail de consultation mené auprès de la population de la commune. Et, afin de pérenniser la démarche participative et maintenir l’implication de la population locale et des pêcheurs dans la gestion de leurs ressources marines, un comité de gestion composé d’élus, de pêcheurs et de représentants de la société civile a été créé pour la mise en œuvre et le suivi de cette ZPR.

