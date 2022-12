Jeux Olympiques : un réseau électrique renforcé pour Teahupoo

À la demande du comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris2024, Secosud va renforcer les capacités électriques de la zone de Teahupoo. Une subvention du Pays de 23,5 millions a été actée par le conseil des ministres. La possibilité de se raccorder au réseau pour les ménages et les professionnels encore dépendants de groupes électrogènes.

Le Syndicat pour l’électrification des communes du Sud de Tahiti (SECOSUD) bénéficie d’un financement de 23 258 390 Fcfp, via le dispositif de la Délégation au développement des communes, pour le projet d’alimentation électrique du site des épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Teahupoo. Ce financement particulier est également rendu possible par la participation du Fonds exceptionnel d’investissement (FEI), au travers d’une convention signée avec le Pays.

Les installations électriques actuelles ne permettront pas de supporter la charge des équipements de logistiques et des besoins quotidiens prévus lors de cet événement. Les membres du comité organisateur des Jeux Olympiques ayant formulé leurs besoins en termes d’électricité, et d’un commun accord entre le Pays et le SECOSUD, il a été décidé de renforcer le réseau de distribution électrique actuel.

À l’issue de cette opération, la zone de Teahupoo bénéficiera d’un réseau de distribution électrique qui permettra non seulement la tenue des épreuves olympiques de surf, mais aussi le raccordement des ménages et des professionnels fonctionnant actuellement par le biais de groupes électrogènes.

Avec communiqué