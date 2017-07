Vers un protocole au Conrad Bora Bora

Un protocole d’accord semble poindre à l’horizon pour la grève du Conrad Bora Bora depuis les négociations de vendredi après-midi. Pour ce qui est du Méridien Bora Bora, les salariés O oe to oe rima sont « prêts à entrer en grève ».

Une négociation a eu lieu vendredi pour le Conrad Bora Bora. D’après le secrétaire général de la confédération syndicale, Atonia Teriinohorai, les indemnités de départ à la retraite et de licenciement économique ainsi que l’augmentation des salaires sèment le désaccord mais n’altèrent pas les négociations. Ils seront alors suspendus jusqu’au retour du directeur, en septembre prochain.

Pour le Méridien, c’est une autre paire de manches. Un dialogue a été entamé vendredi et il se poursuit samedi après-midi. Le secrétaire général de O oe to oe rima dit de ses salariés syndiqués qu’ils sont prêts à partir en grève si aucun accord n’est trouvé d’ici la fin du week-end et il revient sur les causes de ce préavis de grève.