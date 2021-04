Vini fait condamner Vodafone pour « offres comparatives trompeuses »

Vodafone devra payer 20 millions de Fcfp à Vini en réparation de dommage à son image, pour avoir diffusé des publicités comparatives « trompeuses » en 2018 et 2019.

Vini a obtenu fin mars du tribunal de commerce la condamnation de l’opérateur Vodafone pour « offres comparatives trompeuses » diffusées en 2018 et 2019 et portant sur les offres « Prestige » et « Smile », et sur ses cartes prépayées « Vodacard ».

Le Tribunal juge en effet que les offres de Vodafone ne sont pas comparables à celles de VINI en raison des durées d’engagement plus faibles chez Vini que Vodafone dans les offres comparées, ainsi que du périmètre géographique bien plus large pour les services offerts dans les offres de Vini que chez Vodafone.

Le Tribunal relève en particulier que les publicités, « outrancièrement non objective[s] », ont été « conçues afin de nuire aux offres de Vini » ; et que « rapportées aux mêmes durées, les offres Vodafone sont plus chères » que celles de Vini. Il conclut que « cette intention de tromperie » de Vodafone l’a conduit à réaliser « des publicités trompeuses et dénigrantes » pour son concurrent.

En revanche, le tribunal de commerce considère que le lien entre ces pratiques et le préjudice commercial de Vini est insuffisamment démontré. Il retient tout de même que les publicités en cause ont nui à l’image de Vini, qui se voit octroyer plus de 20 millions de Fcfp à ce titre.

Pour rappel, Vini avat fait stopper en référé en mars 2020 la diffusion par Vodafone de publicités comparatives concernant ses tarifs vers l’international, puis fait rejeter en septembre 2020 une action de Vodafone contre ses publicités concernant la couverture des archipels éloignés.

Avec communiqué