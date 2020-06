Grande foire, gros espoirs à Mamao

La grande foire de Tahiti a ouvert ses portes ce matin au parc des expositions de Mamao. 171 exposants, dans des domaines très variés, mais avec un objectif partagé : relancer une activité qui peine à rebondir après le confinement. Raison pour laquelle certains, notamment du côté du tourisme, ont mis sur la table de jolies promotions…

« Pour un jeudi, c’est plutôt rempli ». Aux premières heures de la Grande foire de Tahiti, qui restera en place jusqu’à lundi soir, les organisateurs affichent, comme c’est de rigueur, un certain optimisme. Et il est vrai que ce jeudi matin, alors qu’on agrafait encore les dernières décorations sur les stands, plusieurs centaines de badauds arpentaient déjà les allées du parc expo de Mamao. L’heure n’est pas encore aux comptes, bien, sûr, mais Aude Pasquier, la directrice générale de DB Tahiti, se félicite déjà de l’affluence. Surtout celle des professionnels : alors que le confinement avait contraint la société d’événementiel à annuler plusieurs gros salons, cette foire inédite, et organisée en quelques semaines, devait rassembler tous les commerçants, artisans, ou services décidés à « tout faire pour relancer l’activité ».

Habitat, beauté, artisanat, shopping, made in fenua… Dans les différents pavillons, le même discours : les derniers mois ont été durs, mais les clients « sont prêts à se faire plaisir ». Et c’est justement sur cet appétit de sortie de crise qu’à parié Tahiti Tourisme, qui a aidé à rassembler une trentaine de prestataires du secteur sous un grand chapiteau, au fond du parc des expositions. Le nouveau directeur de l’organisme, Jean-Marc Mocellin, en profite pour enchaîner rencontres et poignées de mains. À l’entendre, la foire tombe à pic pour préparer les grandes vacances à venir et accompagner la reprise progressive du tourisme. Malgré la réouverture du trafic international le 15 juillet, la clientèle locale va rester la principale source de revenu de la filière touristique pendant plusieurs mois.

« La relance… des bons plans ». Côté exposants, on colle au slogan du salon. Pensions, charters, excursions… Chacun reprend contact avec sa clientèle et beaucoup ont spécialement développé des offres promotionnelles pour attirer de nouveaux visiteurs. Bref, un « petit salon du tourisme ». Heinui Bodin, de l’Association du tourisme authentique, qui représente près de 300 hébergements et prestataires dans les îles, Sébastien Béguin, spécialiste des excursions en 4×4 avec Ciao Tahiti et Jimmy Leyral, de Aito Rando, partagent le même objectif : faire le plein avant le « vrai » salon du tourisme, début septembre.