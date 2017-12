Vini se prépare à l’afflux de SMS pour Miss France

J-1 avant l’élection de Miss France. Depuis cinq ans, les Polynésiens peuvent soutenir leur Miss Tahiti via les votes par SMS au 72 500. Cette année, Vini a mis en place un dispositif spécial pour transférer ces SMS à la plateforme de TF1. Si, chaque année, plusieurs fans déçus accusent un problème technique et des votes non comptabilisés, du côté de Vini on assure que les équipements sont au point.

L’élection de Miss France se déroulera samedi soir à Châteauroux en métropole, et donc samedi matin sur le fenua. Comme depuis déjà 5 ans, les Polynésiens pourront voter par SMS pour soutenir la Miss Tahiti en lice au 72 500. Pour les abonnés 87 c’est Vini qui se chargera de transférer les SMS aux plateformes parisiennes de TF1. Les même équipements que pour les envois locaux sont utilisés mais « une route spéciale a été créée pour l’évènement », explique le responsable du département outils de production et d’exploitation de Vini, Thierry Lui.

En 2015, 77 000 SMS avaient été envoyés, l’année dernière il y en a eu 87 000. Pour se préparer à cette affluence, des tests sont réalisés depuis déjà trois semaines entre la plateforme Vini et les plateformes de TF1.

L’équipement peut gérer 150 SMS par seconde, mais trois techniciens seront sur place samedi pour gérer et augmenter si besoin les capacités. Le système a été mis en place en 2012. Depuis il est souvent la cible des plaintes des abonnés dont les SMS ne sont pas arrivés à destination, et dont les votes n’ont pas été comptabilisés.

Thierry Lui le concède : « le premier dispositif manquait de recul mais l’architecture a beaucoup évolué, maintenant on est bien rodé et tout est stable ». A titre de comparaison, rien que pour le nouvel an, 900 000 SMS sont traités par Vini, bien loin donc des 87 000 de Miss France. Pour le professionnel des télécommunications, les plateformes de TF1 sont victimes de leur succès.