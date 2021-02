Voyage vers et de la métropole : le Haut-commissariat précise les démarches

Le contrôle des documents fournis par les voyageurs sera désormais réalisé par les services du Haut-commissariat en Polynésie française et non plus par les compagnies aériennes. Tout voyageur, vers ou en provenance de la métropole, devra réaliser ses démarches par Internet au moins 6 jours avant son vol. Mode d’emploi.

Le Haut-commissariat informe les passagers au départ et à destination de la Polynésie française qu’ils seront dans l’obligation d’envoyer par voie dématérialisée à l’administration leurs justificatifs de motif impérieux au moins 6 jours avant l’embarquement .

Pour transmettre leur dossier, les voyageurs pourront se rendre sur le site Internet du Haut-commissariat, rubrique « Conditions de voyage en transport aérien », pour accéder à la plateforme « Démarches-simplifiées ».

Cette procédure sera accessible à partir du mercredi 24 février 2021 et concernera les vols programmés au départ et à destination de la Polynésie française à compter du 3 mars 2021.

Chaque passager devra s’enregistrer et créer un compte, puis compléter le formulaire et indiquer avec précision le motif impérieux invoqué, accompagné de tous les justificatifs nécessaires.

A chaque évolution lors de l’instruction de son dossier, le demandeur sera informé par une notification reçue sur son espace utilisateur et sur l’adresse électronique avec laquelle il aura créé son compte.

Si la demande est refusée :

Au plus tard 48 heures avant son déplacement , le demandeur recevra une décision motivée. Cette décision lui sera adressée sur l’adresse électronique ainsi que sur l’application. Ainsi, le déplacement sera obligatoirement refusé par la compagnie aérienne et le voyageur invité à reporter son vol.

Si la demande est acceptée :

Le voyageur présentera à l’embarquement la validation de sa demande (reçue sur son adresse électronique et dans l’onglet « Résumé » de l’application), accompagnée de l’attestation dérogatoire de déplacement.

Pour rappel, la validation du motif impérieux s’ajoute aux procédures de test RT-PCR et de quatorzaine prévus par les autorités du Pays. L’enregistrement sur la plateforme ETIS demeure donc nécessaire.

Les voyageurs devront toujours présenter une attestation sur l’honneur à se soumettre aux règles sanitaires relatives à l’entrée en Polynésie française ou en France métropolitaine.

Toutes les informations nécessaires à la réalisation de la démarche en ligne ainsi que les documents à présenter à l’embarquement sont disponibles sur le site Internet du Haut-commissariat de la République en Polynésie française : www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

