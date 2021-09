300 millions du port autonome au Pays

Le port autonome de Papeete verse 300 millions de francs au Pays en solidarité face aux moyens requis pour affronter l’épidémie de Covid. Cette contribution est issue du versement d’un dividende prélevé sur les réserves disponibles de l’établissements public.

Alors que les dépenses liées au Covid en Polynésie française de l’État et du Pays se comptent en dizaines de milliards, les différents services du Pays et établissements publics revoient leurs budgets à la baisse pour concentrer les efforts financiers dans « la gestion de la crise sanitaire ». Ainsi le conseil d’administration du port autonome de Papeete a décidé lors d’une réunion ce jeudi de verser une part de ses ressources au Pays. L’« établissements publics à caractère industriel et commercial » avait fait un geste en faveur des entreprises du port au mois de juin 2020, à hauteur de 480 millions. Cette fois-ci il s’agit d’une contribution de 300 millions de francs en faveur du Pays. Le conseil d’administration présidé par René Temaharo, ministre en charge des grands travaux, assure dans son communiqué assure que « cette mesure n’amputera pas les investissements en cours pour l’amélioration des installations portuaires, essentielles à la vie économique et au développement du Pays. »

