3,2 kilos d’ice saisis à l’aéroport de Tahiti-Faa’a

Les forces de l’ordre ont saisi mercredi 3,2 kilos d’ice à l’aéroport de Tahiti – Faa’a, ont appris nos confrères de Tahiti Infos. Sept personnes sont actuellement en garde à vue.

La saisie a eu lieu dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte la semaine par le parquet et menée par l’antenne locale de l’Office anti-stupéfiant (Ofast) et par les gendarmes de la section de recherche de Papeete. Elle a abouti, ce mercredi matin à l’interpellation de deux passagers arrivant de Los Angeles à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. D’après le quotidien, les enquêteurs ont trouvé dans un double-fond de leur bagage dix paquets, totalisant 3,2 kilos de métamphétamine. Les deux passagers ont été placés en garde à vue et rejoints par cinq autres individus interpellés en parallèle au fenua.