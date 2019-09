4ème étape du Tour Tahiti Nui : pas de changement en tête

Le tour proposait deux étapes dans la même journée ce mardi. Heiarii Manutahi s’est imposé en solitaire au sommet du mont Puunui ce matin. L’après-midi c’est le vainqueur de la 2ème étape, Rien Schuuruis, qui s’est imposé lors du contre-la-montre. L’équipe de Nouvelle-Calédonie réalise même le triplé sur le podium. Mais c’est toujours Axel Carnier en jaune.

Ils étaient 61 au départ ce matin depuis le phare de la pointe Vénus. Ils ne seront que six à aborder en tête l’ascension de Puunui avec ses 13% de moyenne pour 3,4 km de montée.

Avec leurs deux minutes d’avance sur le peloton, la victoire d’étape va se jouer parmi les membres de ce groupe dans lequel on retrouve Nicolas Breuillard et le maillot jaune Axel Carnier. Ce sera finalement Heiarii Manutahi de l’équipe Vélo Club de Tahiti qui s’impose en solitaire. Il franchit la ligne avec une trentaine de secondes sur le duo Breuillard/Carnier de l’équipe Papeete Cycling Club.

À peine quelques heures pour se reposer, et les coureurs doivent déjà enfourcher les vélos de nouveau pour un contre-la-montre de 18km. C’est Rien Schuuruis, déjà vainqueur de la 2 ème étape dimanche qui remporte le contre-la-montre. Le coureur de l’équipe de Nouvelle-Calédonie trône en haut d’un podium 100% calédonien. David Schavits et l’ancien maillot jaune Ryann Lacheny montent respectivement sur les deuxième et troisième marches du podium.

Cela n’a pas d’impact sur le maillot jaune, qui reste sur les épaules d’Axel Carnier. Le Martiniquais possède désormais 1’35 minute d’avance sur son dauphin Ryann Lacheny. Le coureur de l’équipe Papeete Cycling Club évoque une belle gestion de course au micro de Florian Courrège.

Mercredi, le tour quitte Tahiti pour la 5ème étape. Les coureurs partiront depuis l’hypermarché Champion de Moorea à 8h30 pour effectuer le tour complet de l’île. L’arrivée sera jugée vers 12h30 en haut du Belvédère.