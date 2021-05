Le soutien de l’État plutôt que la réouverture du ciel

En visite à Bora Bora, Sébastien Lecornu a rencontré les acteurs de l’économie touristique. Si les professionnels demandent un allègement rapide des conditions d’entrée au fenua, le ministre des Outre-mer a une nouvelle fois fait de la sécurité sanitaire la priorité.

Après la thématique de la santé, c’était sur l’indissociable problématique économique que Sébastien Lecornu était venu échanger, ce vendredi, sur la Perle du Pacifique. Une trentaine d’acteurs du secteur touristique étaient réunis pour une séance de discussion à huis clos. Mais les demandes des professionnels ne sont pas un mystère. La réouverture très progressive des frontières a déjà montré ses limites, avec beaucoup de désistements dans les réservations du fait du lourd protocole à l’entrée. Alors que la haute saison approche, le manque de visibilité sur la reprise du trafic touristique avec l’Europe est source de beaucoup d’inquiétudes. Sébastien Lecornu a une fois de plus rappelé que la protection de la population restait une priorité. « On ne va pas, au terme de plusieurs mois d’efforts, faire n’importe quoi et ne pas protéger la santé de nos concitoyens » a-t-il ainsi déclaré devant les caméras de TNTV. Pas question, donc, de précipiter la réouverture, ni de lever la règle de la quarantaine pour les non-vaccinés, imposée par le protocole du Pays, et qui limite la venue des familles de touristes avec enfants (qui ne peuvent pas être vaccinés) au fenua. Le calendrier de reprise des vols vers la métropole n’a pas été précisé : quelque part entre juin et septembre, en fonction de la situation sanitaire et de la campagne de vaccination expliquait hier le responsable parisien.

Le ministre, qui a aussi visité le vaccinodrome de Vaitape, insiste depuis son arrivée sur l’idée que la vaccination d’une majorité de la population – 70 à 80%, a-t-il déclaré – était le principal critère de « reprise d’une vie normale ». Le message a été une nouvelle fois répété à Bora Bora, où les professionnels du tourisme doivent être les « premiers mobilisés ». Mais c’est aussi sur la question du soutien financier au secteur que Sébastien Lecornu était attendu. Depuis le début de la crise sanitaire, l’État a accompagné les entreprises au travers du fonds de solidarité (12,3 milliards Fcfp versés), du prêt garanti par l’Etat (encours de 53 milliards Fcfp) et des avances remboursables et prêts à taux bonifié (103 millions Fcfp), rappelle le Haussariat dans un communiqué. Le ministre a voulu rassurer, en expliquant que la solidarité de l’Etat se poursuivrait et d’autres aides pourraient être « adaptées » pour la Polynésie et l’outre-mer. Le tourisme outre-mer fait par exemple « partie intégrante du plan gouvernemental France Relance, qui permet d’aider les entreprises à relancer leurs activités en restaurant la confiance des touristes internationaux » a-t-il précisé.