Affaire Boiron : Marc Ramel et Henri Marin à Nuutania

Marc Ramel, contre lequel était lancé un mandat d’arrêt dans l’affaire Boiron, a été conduit ce mardi matin au tribunal par des hommes de la police aux frontières. Henri Marin, autre protagoniste de cette affaire, lui aussi sous le coup d’un mandat d’arrêt, a été présenté au tribunal par les gendarmes.

Arrivé hier soir en provenance de France via Bangkok et Auckland, Marc Ramel a été interpellé par la police aux frontières, information émanant de nos confrères de La Dépêche de Tahiti. L’homme, ancien gérant du bar le Ute Ute, était sous le coup d’un mandat d’arrêt suite à sa condamnation dans l’affaire Boiron, à quatre ans de prison ferme pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Me Bourion, son avocat, a précisé que c’est de lui-même qu’il s’est rendu aux autorités judiciaires.

L’avocat de Marc Ramel indique qu’il a fait appel du jugement, et qu’il compte déposer une demande de mise en liberté mercredi matin. Me Bourion estime que son client à des garanties de représentation, et que « c’est quelqu’un qui a sa vie ici. »

Autre protagoniste de l’affaire Boiron, Henri Marin, lui aussi sous le coup d’un mandat d’arrêt. Il avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour transport, détention, cession et usage de stupéfiants. Il a été présenté ce matin au tribunal par les gendarmes qui l’ont interpellé à son domicile.

Le procès en appel de l’affaire Boiron devrait se tenir en janvier 2020.

https://www.radio1.pf/sabine-boiron-et-thierry-barbion-dorment-en-prison-ce-soir/