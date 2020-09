Après un atterrissage forcé, Noémie décolle en bonne compagnie

Après avoir fait l’unanimité du jury lors de l’audition à l’aveugle le 21 août dernier à The Voice Kids, Noémie a échoué lors de l’épreuve des « battles » ce samedi. Festival, chansons, clips… La jeune fille compte bien rebondir avec de nouveaux projets. Et va faire voyager sa musique en devenant ambassadrice d’Air Tahiti Nui.

Fin du rêve pour Noémie, 13 ans, qui a été éliminée ce samedi de The Voice Kids à l’issue de l’épreuve des « battles ». La jeune chanteuse, qui a représenté Tahiti dans l’émission, a néanmoins encore impressionné par son talent et son énergie. Noémie n’est pas prête d’oublier son passage dans ce concours. Les quatre coachs avaient été éblouis avec sa reprise de la chanson « Creep » de Radiohead. Noémie avait alors expliqué qu’elle avait choisi cette chanson par rapport à son papa : « Parce que mon papa regardait sur Internet des vidéos, il est tombé sur deux petites filles qui l’ont faite et il a pleuré. Pour moi d’habitude il ne pleure pas donc j’ai été jalouse et j’ai voulu la faire ». Noémie a voulu, elle aussi l’émouvoir. Et elle n’a pas fait qu’émouvoir son papa, Patrick Fiori et Soprano ont eux aussi été conquis. Mais finalement Noémie avait choisi d’intégrer l’équipe de Jenifer.

Rappelons que la jeune fille a sorti son premier single, Dear Mr Presidents, écrit et composé par ses parents. Deux autres titres sont en cours de finalisation. Dear Mr Presidents qui passe sur les ondes de Tiare FM, aura bientôt un clip : « Le tournage avec Nyko PK16 a été décalé de quelques semaines en raison d’un emploi du temps surchargé (…) le tournage devrait avoir lieu, on l’espère, le weekend prochain » précise la famille. Autre échéance importante, le 4 octobre, Noémie présentera sa chanson lors du festival en ligne Gaia World Tour puis tentera de faire voyager cette chanson au mois de décembre en France. Par ailleurs, « la chanson originale Porinetia mon Amour réalisée en collaboration avec les Studios Blackstone devrait être enfin disponible dans quelques semaines » rapporte la famille de la chanteuse.

Pour revoir la prestation de Noémie lors de la battle.

Les projets de la jeune chanteuse ne s’arrêtent pas là, puisque Noémie est depuis hier l’ambassadrice de la compagnie Air Tahiti Nui.