The Voice Kids : la victoire échappe à Natihei

Natihei n’a pas démérité en finale de The Voice Kids, mais c’est Soan qui a remporté cette édition 2019.

Deux concurrents par équipe se sont d’abord affrontés, afin de déterminer les 4 finalistes. Natihei s’est assuré sa place en prenant l’avantage sur son coéquipier dans l’équipe de la chanteuse Jenifer, avec la chanson « I’ll Never Love Again » de Lady Gaga, extrait de la bande originale du film « A Star is Born ».

Florent Pagny, invité spécial de l’émission, s’est émerveillé : « à 8 ans, avoir déjà cette voix, cette maîtrise, cette oreille … parce qu’il est impeccable ! Tu es un grand guerrier dans une enveloppe d’enfant. Il n’a peur de rien, il est magnifique », a dit le chanteur. Même respect de la part de Amel Bent : « le timbre de voix de cet enfant, il est magnifique. »

Sa deuxième prestation, il l’a faite avec sa coach Jenifer en interprétant « Est-ce que tu m’aimes ? » de Gims.

Mais finalement, c’est Soan 11 ans, originaire de la Réunion et coaché par Amel Bent, qui a remporté The Voice Kids. La Polynésie, qui ne pouvait pas voter dans cette finale, se consolera en saluant la victoire d’un candidat lui aussi issu des outre-mer.

À Tahiti, plus d’une centaine d’élèves de l’école Vienot, de l’école Fariimata et de l’école de la Mission, étaient invités sous le chapiteau de la présidence pour assister à la finale en direct et encourager le jeune chanteur polynésien, avec Édouard Fritch en chauffeur de salle.