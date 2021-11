Arrestation de huit escrocs à la carte bancaire

Le Procureur de la République a annoncé vendredi l’arrestation de huit personnes impliquées dans des escroqueries en bande organisée, réalisées avec des cartes bancaires frauduleuses, et portant sur « au moins 10 millions de Francs ».

Dans le cadre d’une enquête préliminaire menée sous l’autorité du parquet de Papeete, 60 militaires du commandement de la gendarmerie ont procédé à une opération judiciaire d’envergure les 24 et 25 novembre, indique un communiqué.

Huit auteurs de faits d’escroqueries commis en bande organisée au préjudice de commerçants de Tahiti ont été interpellés. Entendus sous le régime de la garde à vue, ils ont reconnu leur participation dans cette association organisée. Ils ont été présentés au parquet vendredi matin et sont poursuivis des chefs d’escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces escroqueries organisées. Ils encourent des peines de 10 ans de prison et 120 millions de Fcfp d’amende, ainsi que la confiscation des véhicules utilisés pour transporter les marchandises frauduleusement acquises. Ils ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur comparution le 20 janvier prochain.

À partir d’un procédé particulièrement élaboré et singulier en Polynésie française, ces individus utilisaient des cartes frauduleuses pour effectuer de nombreux achats par correspondance. Le préjudice subi par les victimes est d’au moins 10 millions de Fcfp.

Les différentes perquisitions réalisées ont permis de saisir une grande partie du butin : électroménager, matériel informatique, téléphones, tablettes, vins et spiritueux, motocyclette. Ils seront restitués aux commerçants la semaine prochaine.

Avec communiqué