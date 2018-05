Assemblée : Qui entre ? Qui sort ? Qui revient ?

L’assemblée va changer de visage le 17 mai prochain, date fixée pour la première réunion des nouveaux élus à Tarahoi. Si de nombreuses têtes bien connues ne siégeront plus, seize représentants feront leur entrée et cinq leur retour dans l’hémicycle.

Ils entrent…

Sur 38 représentants Tapura, 7 élus feront leurs premiers pas dimanche à l’assemblée. La plupart exercent déjà un mandat municipal : Romilda Tahiata, conseillère municipale à Paopao, Louisa Tahuhuterani, conseillère municipale à Tubuai, Tubuai, Tepuaraurii Teriitahi, élue à Paea et candidate aux législatives en 2017, Tapeta Tetopata première adjointe aux Gambier, Joséphine Teapiki, première adjointe à Taiarapu Ouest et enfin Félix Tokoragi, tavana de Makemo. La septième nouvelle entrante côté Tapura est Augustine Tuuhia, originaire de Raromata’i.

Même chiffre du côté d’un Tahoeraa particulièrement renouvelé. Sur 14 représentants, 7 élus entreront pour la première fois à l’assemblée. Deux syndicalistes : Vaitea Legayic de la CSIP et Angélo Frébault de la CSTP-FO. Un journaliste : James Heaux de Polynésie la 1ère. Deux élus municipaux : Etienne Tehaamoana, maire de Hiva Oa et Bernard Natua, conseiller municipal à Rangiroa. La présidente de la fédération Tahoeraa à Hao, Yseult Butcher, fera elle-aussi ses premiers pas à Tarahoi. Et enfin et surtout, la tête de liste Tahoeraa, Geffry Salmon, ancien ministre du Tourisme et de la Culture et ex-directeur et PCA de l’OPT, entrera pour la toute première fois à Tarahoi.

Du côté du Tavini, on ne compte que deux nouveaux entrant l’assemblée. La militante de Raromata’i, Teumere Atger, et le député indépendantiste Moetai Brotherson, qui devra démissionner du conseil municipal de Faa’a en raison de la loi sur le non cumul des mandats.

… Ils reviennent…

Le parti rouge et blanc fait revenir trois anciens élus de l’assemblée sur les bancs de Tarahoi. Et non des moindres, puisqu’il s’agit de trois tavana. La maire de Huahine, Marcelin Lisan, revient à l’assemblée après avoir été représentant de 2004 à 2013. Le maire de Rangiroa, Teina Maraeura, a déjà siégé à l’assemblée pendant 27 ans de 1986 à 2013. L’ancien chef de file du groupe des « îliens » a d’ailleurs laissé le souvenir d’un positionnement assez changeant au sein de l’hémicycle… Enfin, le maire de Nuku-Hiva, Benoit Kautai, retrouve son siège occupé à l’assemblée entre 2008 et 2013.

Le Tahoeraa replace également deux tavana à Tarahoi. Le maire de Tubuai, Fernand Tahiata, qui n’avait siégé que pendant près d’un an lors de la dernière mandature. Et la maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, qui avait déjà siégé entre 2004 et 2013 à l’assemblée.

… Ils partent

Plusieurs élus RMA (actuel Tapura, NDLR) vont quitter l’assemblée. C’est le cas de l’ancien tavana de Huahine, Félix Faatau, de Jordan Rudolph, Jeannine Tata, Joseph Ah-Scha, Jules Ienfa, Jacques Raioha, Emma Maraea ou encore de Gilda Vaiho-Faatoa même si elle siégeait non inscrite. Antonio Perez, Charles Fong Loi et René Temeharo quittent également l’assemblée mais pourraient revenir avec le jeu des montées au gouvernement. Enfin, Armelle Merceron quitte également l’assemblée, mais avait déjà annoncé qu’elle mettait un terme à sa carrière politique.

Côté Tahoeraa, c’est l’hécatombe. Le président sortant de l’assemblée, Marcel Tuihani, quitte Tarahoi. Le tavana de Moorea-Maiao, Haumani Evans n’aura fait qu’un mandat. Les conseillères municipales de Paea et Faa’a, Lois Amaru et Elise Vana’a, n’ont pas été réélues. Les cadres du parti Patrick Leboucher, Jean Temauri ou encore Sandra Lévy-Agami disparaissent de l’assemblée. Monique Richeton quitte l’hémicycle où elle siégeait depuis 2001. Enfin Sandrine Turquem, Yolande Viriamu et Chantal Faaura abandonnent leurs sièges.

Au Tavini pour terminer, Vito Maamaatuaiahutapu, qui a siégé pendant 13 ans à Tarahoi, ne fera pas parti du groupe indépendantiste lors de la prochaine mandature. Jacqui Drollet et Chantal Tahiata quittent l’assemblée mais avaient annoncé leur retraite politique avant les élections. Enfin, Justine Teura, qui n’était pas sur la liste Tavini pour les territoriales, lâche son siège de représentante.